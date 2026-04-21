Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 73,8 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 74'te sabit kaldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,0

Haziran

74,6

Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti