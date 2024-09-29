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Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar
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Fatih Belediyesi'nin işgaliye ücretlerine getirdiği okkalı zam Kapalıçarşı esnafını isyan ettirdi. İşgaliye ücretinin 900 TL'den dükkanın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL'ye çıkarılması sonrasında esnaflar her gün öğlen 12.00'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başlarken kararın gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'da işgaliye ücretlerine gelen okkalı zam esnafı isyan ettirdi.

DÜKKANLARIN IŞIKLARINI SÖNDÜRMEYE BAŞLADILAR

Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL'den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8 bin-15 bin TL'ye çıkardı. Yapılan zamma tepki gösteren esnaflar kararı protesto etmek için her gün öğlen 12.00'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Mısır Çarşısı'ndaişgaliye ücretinin metrekare başı 700-900 TL olduğunu belirten esnaf kararın gözden geçirilmesini talep etti.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz ay Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki işgalleri düzenlemek için harekete geçmişti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dükkan önlerinde belirlenen sınırların dışına çıkılarak yapılan işgaller konusunda esnaf uyarılmıştı. Ayrıca, işgaliye kaydı bulunmayan dükkanlarla ilgili tespit çalışmaları gerçekleşmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Fatih Belediyesi 3-sayfa Ekonomi Turizm Zam

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Yorumlar (7)

XYZ:

M2 si 900 tl mi? Dalga mi geciyorsunuz? Hepiniz milyardersiniz, ulkenin en pahali carsisinda insanlari kazıklıyorsunuz. Az bile istemisler!

78
2
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Ütopik Yorumcu:

Kapalıçarşı'da para kazanma ihtimali yok birde 900 TL nedir ya

16
33
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Vertigo:

Dükkanın yarısı zaten çarşı yolunda işgaliye 900 verirken utanmadınız mı hiç? Ben eşyamı dükkanınızın önünde satayım 20bin işgaliye vereyim size. Kaçak elektrik kesmeye gelen işçiyi kovalayan vatandaş (!) meselesi

39
0
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Aykut Gülbaş:

Ulan zaten çakma sahte ürünleri turistlere 100 misli fazlasına satıyorsunuz birde ağlıyorsunuz

32
2
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Kerbela:

Reisin konvoyu daha çok olsun diye tüccarın cebine daha çok göz diktiler

1
11
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SERVET BİLGİN:

AÇLAR DEVLET 10 MİLYON DESTEK VERSİN.

3
0
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