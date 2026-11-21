Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 7,60 düşerken dolar 50,5790 liraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kapalıçarşı'da altın ve bazı dövizlerin TL fiyatları ile haftalık ve 2025 sonuna göre değişimleri açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 7,60 düşerken ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya yükseldi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.290
|5.812
|-7,60
|-3,17
|Cumhuriyet
|40.464,00
|41.448
|39.879
|-3,79
|-1,45
|ABD Doları
|42,8090
|50,3690
|50,5790
|0,42
|18,15
|Avro
|50,2320
|55,7140
|55,6580
|-0,10
|10,80
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,7080
|66,4300
|-0,42
|14,76
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,1530
|60,3200
|0,28
|11,11
Kaynak: AA