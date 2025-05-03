Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Kurları Güncel Durumu

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Kurları Güncel Durumu
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı dövizlerin TL bazındaki fiyatları ile son haftalardaki değişim oranları analiz edildi. Külçe altın ve Cumhuriyet altınında hafif düşüşler gözlemlenirken, ABD Doları ve Euro'da da küçük artışlar kaydedildi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.055,004.040,00-0,3735,80
Cumhuriyet20.180,0027.420,0027.320,00-0,3635,38
ABD Doları35,358038,423038,55500,349,04
Avro36,751043,716043,87300,3619,38
İngiliz Sterlini44,308051,230051,47000,4716,16
İsviçre Frangı39,041046,340046,77000,9319,80
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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