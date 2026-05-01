Kanser tedavisinde bilinçsiz takviye kullanımı tedaviyi zorlaştırıyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, tedavinin etkisini azaltabilmesi ve hayati tehlikeler barındırması nedeniyle kanser hastalarına rastgele takviye kullanımını kesinlikle önermediklerini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gören hastaların daha hızlı toparlanma umuduyla başvurduğu gıda takviyeleri ve bitkisel kürler, faydadan çok zarar getirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasin, hastaların kulaktan dolma bilgilerle yöneldiği ürünlerin kemoterapi sürecinde oluşturduğu risklere dikkati çekti.

Tedavi altındaki hastaların en büyük yanılgısının bağışıklığı hızla yükseltme çabası olduğunu belirten Yasin, onkolog onayı olmadan atılan her adımın hayati tehlikeler barındırdığını vurguladı.

Yasin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapilerin, tümör hücrelerini oksidatif stres mekanizmasıyla yok ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yüksek doz C vitamini veya glutatyon gibi antioksidanlar, tedavinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle rastgele takviye kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Her hastanın ihtiyaçları farklı, takviye kullanımının ancak hekim kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerekir. Hastalarımızı diyetisyenlerimizin kontrolünde değerlendiriyoruz. Eksiklik varsa, örneğin D vitamini ya da B12, bunu kontrollü şekilde yerine koyuyoruz. Herkese aynı takviyeyi önermek doğru değil."

Hastaların çevreden duydukları ürünlerle kendilerine sık aralıklarla başvurduğunu ifade eden Yasin, "İçeriği ve dozu belli olmayan ürünler karaciğer zehirlenmesine, böbrek yetmezliğine kadar giden sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle bu tür ürünleri önermiyoruz. Fitoterapi adı altında sunulan bitkisel ürünler de masum değil. Son çalışmalar, kemoterapiyle bu ürünleri kullanan hastaların sağ kalım süresinin daha kısa olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin, kanser tedavisinde en doğru yaklaşımın bilimsel ve kontrollü ilerlemek olduğunu belirterek, hastalara hekimlerine danışmadan hiçbir takviye ürün kullanmaması tavsiyesinde bulundu.