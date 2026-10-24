Kahramanmaraş Onikişubat'ta 11 ayva üreticisine 260 hasat sepeti ve çengeli dağıtıldı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 ayva üreticisine, hasat sürecinde ürün kayıplarını azaltmak ve kaliteyi korumak amacıyla 260 adet meyve hasat sepeti ve çengeli dağıtıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, Şahinkayası ve Çağlayan mahallelerinde 110 dekar alanda ayva üretimi yapan çiftçilere destek sağlandı. Üreticilere, 260 adet meyve hasat sepeti ve çengeli dağıtıldı.

Dağıtılan hasat sepeti ve çengelleriyle ürünlerin hasat sırasında zarar görmesinin önlenmesi, kalitesinin korunması ve uygun depolama şartlarında daha uzun süre muhafaza edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı