Alkol masasında Kadir Gecesi'ne dil uzatan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı

Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" açıklamasıyla paylaşan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMAYLA SUÇLANIYORLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

PEGASUS TEPKİLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem olduktan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kişi Pegasus'a çağrıda bulunarak, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasını istedi. Konu hakkında bir açıklama yapan Pegasus, paylaşımın şirketle alakası olmadığını ancak çalışanlar hakkında gereğinin yapılacağını duyurdu.

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu olayla ilgili son durumu paylaştı. Küçükosmanoğlu, paylaşımı yapan kişinin işten çıkarıldığını, diğer çalışanlarla ilgili şirketin etik kurulunun disiplin sürecinin devam ettiğini söyledi.

Pegasus çalışanların tepki çeken paylaşımı: