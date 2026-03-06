ÜRETİMLE GÜÇLENEN KADINLAR - İş dünyasında fırsat eşitliği toplumun güçlenmesine katkı sağlıyor

Atasun Optik Genel Müdürü Evren Kutlu, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sayısal bir hedeften ziyade bir kurum kültürü meselesi olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Kapsayıcı işe alım politikaları, toplumsal farkındalığı artıran eğitimler ve iyi uygulama örnekleri yalnızca şirketler düzeyinde kalmamalı, yaygınlaşarak genel bir standart haline gelmeli." dedi.

AA muhabirinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırladığı "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Atasun Optik Genel Müdürü Kutlu'nun kadın istihdamı ve liderliğine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Liderliği "iş sonuçlarıyla insan odaklı yaklaşımı aynı merkezde buluşturma sanatı" olarak tanımlayan Kutlu, kariyer yolculuğundaki en kritik eşiğin bu dengeyi sağladığı an olduğunu ifade etti.

Kutlu, iş hayatında kadın temsilinin önemini vurgulayarak, "Özellikle perakende gibi dinamik ve insan temasının yüksek olduğu bir sektörde, işi ve insanı birlikte merkeze alan, değişimi yöneten bir liderlik anlayışı, başarının anahtarını oluşturur. Türkiye'de 'cam tavan' kavramının tamamen yerini fırsat eşitliğine bırakması adına, kadın temsilini sadece sayısal bir hedef olarak görmenin ötesine geçmek gerekir." diye konuştu.

Kadın çalışanların kendilerini güvende hissettiği, uzun vadeli kariyer planları yapabildiği kapsayıcı bir ortamın önemine değinen Kutlu, terfi süreçlerinde şeffaflık ve karar verici mekanizmalarda çeşitliliğin dönüşümü hızlandıracağını dile getirdi.

"Saha operasyonlarındaki kadın yönetici sayımızı artırmayı hedefliyoruz"

Kutlu, Atasun Optik olarak kadınların iş gücüne katılımını kurum kültürünün doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 1701 kişilik büyük ailemizin yüzde 60'ını kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor. Yönetim ekibimizdeki kadın lider oranımızla da sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir tablo çiziyoruz. Her geçen yıl bu dengeli yapıyı korumayı ve özellikle saha operasyonlarındaki kadın yönetici sayımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz."

Kariyer yolculuğunu desteklemek amacıyla "eşit işe eşit ücret" politikasını temel aldıklarını aktaran Kutlu, "Thrive" ve "Sisterhood Community" gibi küresel kadın liderlik programlarını mentörlük yapılarıyla desteklediklerini anlattı.

Kutlu, programlar aracılığıyla kurum içi terfi oranlarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Kendi liderlerimizi içeriden yetiştirmek, sürdürülebilir başarımızın temelini oluşturuyor. Etkisi olan bir diğer modelimiz ise farklı kariyer evrelerine duyduğumuz saygı. Kadınların annelik, bakım sorumluluğu veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda mola verebilme özgürlüğünü destekliyor, geri dönüşlerinde fırsat eşitliğini ve saygıyı en üst seviyede koruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cinsiyet başarıda belirleyici bir unsur değil"

Kariyerine yeni başlayan genç kadınlara tavsiyelerde bulunan Kutlu, başarıya ulaşmak ve fark yaratmak için cinsiyetin belirleyici bir unsur olmadığını vurguladı.

Genç kadınların merak duygusunu ve işe tutkusunu canlı tutması, sorumluluk almaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların her deneyimi bir gelişim basamağı olarak görmesi gerekiyor. Kendi seslerini cesaretle duyurduklarında hedeflerine ulaşmaları çok daha mümkün olacak. Karar vericilere önerim ise kadınların hayatın farklı evrelerinde kariyerlerine ara verebilmesini ve sonrasında hak kaybı yaşamadan iş hayatına dönebilmesini sağlayan yapısal mekanizmalarının güçlendirilmesi. Kapsayıcı işe alım politikaları, toplumsal farkındalığı artıran eğitimler ve iyi uygulama örnekleri yalnızca şirketler düzeyinde kalmamalı, yaygınlaşarak genel bir standart haline gelmeli. Fırsat eşitliğini bir kurum kültürü meselesi olarak ele alan her yaklaşım, yalnızca şirketleri değil, toplumun tamamını güçlendirecek."