Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri Antalya'da gerçekleştirilecek

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle 2012'de hayata geçirilen Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni dönemi Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor.

Antalya'daki kadın girişimcilerin katılımıyla 25 Şubat'ta başlayacak akademi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sınırlı kontenjanla başlayacak eğitimler için başvurular, 22 Şubat'a kadar Garanti BBVA'nın ilgili internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Eğitimler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyoneller tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecek.

Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006'dan bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kadın Girişimci Akademisi Programı'nı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi de oluyor.