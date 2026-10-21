JP Morgan Menkul Değerler, Türkiye'de faaliyet izninin iptali için SPK'ye başvuracak

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JP Morgan Menkul Değerler AŞ, Türkiye'de faaliyet izninin iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunacağını açıkladı.

Şirket, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

Buna göre, JP Morgan Menkul Değerler AŞ, Türkiye'de faaliyet izninin iptali talebiyle SPK'ye başvuracak. Başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi halinde şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecek.

Bu nedenle, şirketten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili herhangi bir hak veya alacağı bulunduğunu ileri süren müşterilerin, gerekli belgeleri 3 ay içinde şirkete ve SPK'ye göndermesi gerekecek.

Türkiye'de 2009'dan beri JP Morgan Menkul Değerler AŞ adıyla faaliyet gösteren şirket, 2015'te sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş ve yeniden faaliyete geçme kararını ertelemişti.

Kaynak: AA