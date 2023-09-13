İzmirli Esnaf ve Sanatkarlara 100 Milyon Liralık Kredi Müjdesi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın İzmirli esnaf ve sanatkarlara uygun şartlarda 100 milyon liralık kredi tahsisatı müjdesi, kentte sevinçle karşılandı. Kredi, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından sağlanacak ve 5 yıl vadeli olacak.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın İzmirli esnaf ve sanatkarlara uygun şartlarda 100 milyon liralık kredi tahsisatı müjdesi, kentte sevinçle karşılandı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın müjdelediği finansmanın, sadece İzmir'e özel olduğunu ve bu kredinin, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından, yıllık yüzde 15 faizli, 1,3 veya 6 aylık dönemler halinde ödemeli, 5 yıl vadeli olacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, "Uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlanmaya çağırıyorum" dedi. - İZMİR