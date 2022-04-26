İzmir'de 'Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı' tamamlandı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince yürütülen Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı ilk mezunlarını verdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamada, 6 hafta süren programa katılanlara törenle sertifikalarının verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için tarımın ve gençlerin gücüne inandıklarını belirtti.

Üretimden depolamaya, taşıma ve tüketime kadar zincirin bütün halkalarının tabandan iyileştirilmesi için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Pestisitle mücadele, gıda atıklarını azaltma, kontrollü tarım öncelikli alanlarımız. Gençlerimiz ve sektörümüz arasında kurduğumuz köprünün çıktıları, tarımda sürdürülebilirliğin artmasını sağlayacak, çözümler geliştirilmesine baz teşkil edecek. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programımız ile gençlerimize sürdürülebilir tarım için gerekli süreçleri kapsayan kapsamlı bir eğitim programı sunduk. Günün sonunda her biri iş gücüne katıldığında AB Yeşil Mutabakatına uygun, karbon ayak izini azaltacak proseslerdeki üretimlerle ilgili, iyi tarım uygulamaları, uluslararası sertifikasyon süreçlerine, dünyadaki talep değişimi ve sürdürülebilir üretim-tüketime hakim olarak gerekli güncel yetkinliklerle donanımlı olacak. Gençlerimizin yenilikçi düşünceleriyle Türkiye tarımda lider konuma gelecek."