İTO Başkanı Avdagiç'ten KOBİ'lere Nefes Kredisi Çağrısı

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lere TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurmaları çağrısında bulundu. Kredinin hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı ve firmalara makul faizli kredi imkanı sunulacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lere "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine" başvurmaları çağrısında bulundu.

Avdagiç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul iş dünyasını, hacmi 50 milyar liraya yükseltilen TOBB Nefes Kredisi için 19 Kasım'dan itibaren anlaşmalı bankalara başvurmaya çağırdı.

Kredinin ikinci paketinde hacmin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesine işaret eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TOBB Nefes Kredisi'nde hacmin artırılması, finansmana erişim sağlayamayan KOBİ'lere makul faizli kredi imkanıyla bir 'can simidi' olmuştur. Bu kredi mekanizmasının KOBİ'lerin uygun ve ulaşılabilir kredi ihtiyacını kalıcı olarak çözecek, işletmelerimizi finansal açıdan rahatlatacak uygulamaların başlangıcı olmasını umuyoruz. TOBB Nefes Kredisi mekanizmasının, dezenflasyon sürecinde finansman koşulları normale dönene kadar devam etmesine, hatta süreklilik arz eden bir yapıya kavuşmasına büyük ihtiyaç bulunuyor. Temmuzdan bu yana TOBB Nefes Kredisi'n???????e gösterilen yoğun ilgi de bu ihtiyaca işaret ediyor."

"6 ay anapara ödemesiz olacak"

Şekib Avdagiç, kredinin TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğinde sağlanacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33 faiz, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacağını, kredinin 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacağını, bir firmanın en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabileceğini de vurgulamak isterim. İstanbul iş dünyası olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, KGF ve krediye aracılık eden bankaların yetkililerine teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
