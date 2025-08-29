İTB Başkanı Kestelli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin bağımsızlık kararlılığı ve kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Zaferin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde inanç ve mücadeleyle yazıldığını, cumhuriyetin temellerini attığını, milletçe kenetlenmenin ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu büyük mücadeleden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi demokrasiye, hukuka, bilime ve çağdaş değerlere bağlı kalarak daha da ileriye taşımak, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı sürdürülebilir kılmaktır."