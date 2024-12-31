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İşte tapudan plastik poşete ekonomide yeni yılla birlikte değişecekler

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Yeni yıl ile birlikte birçok alanda önemli düzenlemeler hayata geçiyor. Elektrik faturalarından kuyumcularda yapılan değişikliklere, emlak sektöründen kamudaki maaş düzenlemelerine kadar pek çok yenilik 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yeni yıl, hayatın birçok alanında önemli değişikliklerle birlikte geldi. 1 Ocak itibarıyla elektrik faturalarından emlak sektörüne kadar pek çok konuda düzenlemeler devreye girerken, bu değişikliklerin detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni yılda elektrik faturalarındaki düzenleme devreye giriyor. Artık aylık 417 kilovatsaatlik tüketim, aboneler için sınır olacak. Bu sınırın aşılması durumunda, tüketicilere destek sağlanmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıyacak. Bu değişiklik, şubat ayında başlayarak yüksek elektrik tüketenlerin faturalarının artmasına neden olacak. Ancak camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri bu düzenlemenin dışında tutulacak.

KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI

Tüketicilere, iş yeri dışında yapılan satışlarda, kısa mesaj ya da elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanma imkanı verilecek. Bu düzenleme, kapıdan satışlarda tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

YEMEK KARTI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Çalışanların yemek bedelleri yalnızca nakit ödemeyle sınırlı kalmayacak. Nakit, yemek kartı veya çek-kupon gibi ödeme araçları kullanılabilecek. Ayrıca, daha önce yemek ücretlerinde hesaplama için kullanılan asgari ücret formülü kaldırılarak, günlük yemek bedeli esas alınmaya başlandı.

PLASTİK POŞET 50 KURUŞ OLDU

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi" ile ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak. Şişe ya da kutu başına 25 kuruş depozito ödenecek. Ayrıca, alışverişlerde kullanılan plastik poşetin fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa çıkarıldı.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİ

Yeni yıl ile birlikte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye girecek. Konut satmak ya da kiralamak isteyenler, e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçip emlakçılarına yetki verecek. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan veremeyecek ve belge olmadan ilan verenlere 25 bin TL ceza uygulanacak.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE ESKİ KİMLİK KARTI KULLANILMAYACAK

2025 yılında tapu müdürlüklerinde eski kimlik kartlarıyla işlem yapılması yasaklanacak. Ayrıca, yurt dışına çıkarken alınan fiziki harç pullarının kullanımı sona erecek. 10 Ocak'a kadar alınan harç pulları kullanılabilecek.

KAMUDA ÇİFT MAAŞ 1 OCAK'TA BİTİYOR

Kamuda çift maaş uygulamasına son verilecek. Kamu çalışanları artık yalnızca bir yerden maaş alabilecek. Ayrıca, huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında ödeme yapılmayacak.

BİRİNCİ SINIFLARA KARNE KALKIYOR

İlkokul birinci sınıflarına yönelik karne uygulaması da kaldırıldı. Öğrencilere artık karne yerine gelişim raporu verilecek.

KUYUMCULAR İÇİN DE YENİ DÖNEM

Kuyumcular için de yeni bir dönem başlıyor. 185 bin TL'yi aşan alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.

İşte tapudan plastik poşete ekonomide yeni yılla birlikte değişecekler
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Millete onu bunu dayarken kendilerinden bir gram tasarruf etmeyip aynı gemideyiz diyenlere yazıklar olsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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