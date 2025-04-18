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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güncellendi

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,1630 liradan, avro 43,4960 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dün 38,0720 lira, avronun satış fiyatı ise 43,5830 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1630 liradan, avro 43,4960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,1610 liradan alınan dolar, 38,1630 liradan satılıyor. 43,4940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,4960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0720 lira, avronun satış fiyatı ise 43,5830 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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