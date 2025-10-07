Haberler

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,7030 liradan, avro 48,8030 liradan güne başladı. Dünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında, doların satış fiyatı 41,6940 lira iken avro 48,8120 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
