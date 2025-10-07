İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri
İstanbul serbest piyasada dolar 41,7030 liradan, avro 48,8030 liradan güne başladı. Dünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında, doların satış fiyatı 41,6940 lira iken avro 48,8120 lira olmuştu.
Serbest piyasada 41,7010 liradan alınan dolar, 41,7030 liradan satılıyor. 48,8010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8030 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi