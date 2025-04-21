İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolanın satış fiyatı 38,1940 lira, avronun satış fiyatı ise 44,1260 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü dolar 38,1770 lira, avro 43,6300 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1940 liradan, avro 44,1260 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,1920 liradan alınan dolar, 38,1940 liradan satılıyor. 44,1240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1260 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, avronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi