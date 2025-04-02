İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9860 liradan, avro ise 40,9860 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise 41,1260 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9860 liradan, avro 40,9860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9840 liradan alınan dolar, 37,9860 liradan satılıyor. 40,9840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise 41,1260 lira olmuştu.
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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi