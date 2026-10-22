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İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 49,6210 lira, avronun alış fiyatı 55,9330 lira olurken dün satış fiyatları dolar için 49,6040, avro için 55,7590 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,6210 liradan alınan dolar, 49,6230 liradan satılıyor. 55,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9350 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7590 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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