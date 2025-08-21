İstanbul Serbest Piyasa Güncel Kur Değerleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro ise 47,7990 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 40,9260, avro ise 47,7500 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro 47,7990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,9260 liradan alınan dolar, 40,9280 liradan satılıyor. 47,7970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7990 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9260, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık bu şekilde ders anlatamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.