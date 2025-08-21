İstanbul Serbest Piyasa Güncel Kur Değerleri
İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro ise 47,7990 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 40,9260, avro ise 47,7500 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi