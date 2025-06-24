İstanbul PERDER, TPF Seçimlerine Katılmadı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, uzlaşmacı olmayan tavır nedeniyle Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanlığı seçimlerine katılmadıklarını bildirdi.

Kartal, yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilen TPF 8. Olağan Genel Kuruluna katılmadıklarını anımsatarak, aday belirleme yöntemini doğru bulmadıklarını, bu süreçte teamüllere ve daha önceki uygulamalara aykırı gelişmeler yaşandığını savundu.

TPF'nin geçmişteki tüm genel kurullarının önceden sağlanan uzlaşıyla tek liste üzerinden gerçekleştiğini ve hiçbir başkanın iki dönemden fazla aday olmadığını ifade eden Kartal, son genel kurul öncesi bu geleneğe uygun şekilde ilerlenmesi için görüşlerini hem yazılı hem de sözlü olarak ilettiklerini belirtti.

Kartal, seçim öncesi yaptıkları görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"İki dönem üst üste görev yapılmasına rağmen üçüncü dönemde de başkanlık yapılması ısrarı bu genel kurula uzlaşıyla gidilmesi imkanını ortadan kaldırmış ve görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Seçim öncesi yaptığımız istişareler ve teamüller sonucunda bir aday önerdik kabul edilmedi, sonrasında İstanbul PERDER dışından başka bir isim teklif ettik o da uygun bulunmadı. Teamüllerin dışına çıkıldı, süreç bir rekabet ortamına götürülmeye çalışıldı. Biz de satış noktası ve istihdam bakımından TPF'nin yarısından fazlasını oluşturan İstanbul PERDER olarak uzlaşmacı olmayan bu tavır nedeniyle seçimlere ve genel kurula katılmadık."

"Daha önce hiçbir isim iki dönemden fazla başkanlık yapmadı"

Rahmi Kartal, federasyonun lokomotifi konumunda bulunan İstanbul PERDER'in TPF'nin en büyük üyesi olduğunu, üretici ve tedarikçileri perakendecilerle buluşturmada en büyük rolü üstlendiğini, 75 üye, 50 bine yakın çalışanın ve yaklaşık 3 bin şubesinin bulunduğunu bildirdi.

Halihazırda TPF'nin 14 dernekten oluştuğunu ve genel kurulda her dernekten 7'şer delegenin yer aldığını aktaran Kartal, "Yerel marketlere dair perakendecilerin yüzde 50'sinden fazlasını temsil eden İstanbul PERDER'in de diğer bölge dernekleri gibi 7 delegesi var. Bugüne kadar bu konuyla ilgili farklı görüşler dile getirilse ve İstanbul PERDER'in daha fazla delegesi olması gerektiği belirtilse de biz perakendecinin sesinin güçlü çıkması gerektiğine odaklandık." ifadelerini kulandı.

"TPF'nin hiçbir etkinliğine katılmama kararı aldık"

Rahmi Kartal, İstanbul PERDER'in tüzüğünde bir kişinin en fazla iki dönem başkan olabileceğinin yazdığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TPF'de de teamül bu şekildeydi. Daha önce hiçbir isim iki dönemden fazla başkanlık yapmadı ancak son seçimde bu teamül devam ettirilmedi. Bu nedenle İstanbul PERDER seçimlere katılmadı. İlkelerimize ters şekilde gerçekleşen genel kurul nedeniyle federasyonun bundan sonraki hiçbir etkinliğine katılmama kararı aldık. Bu süreçte yeni döneme ilişkin farklı bir gelişme yaşanırsa yönetim ve istişare kurullarımız bu kararıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapacaktır."