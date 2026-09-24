İstanbul'da fon soruşturmasında 5 lüks araç 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildi

İstanbul'da fon soruşturmasında 5 lüks araç 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL olan 5 lüks aracın 4 şahsa toplam 26 bin 280 TL'ye devredildiği belirlendi. Araçlara el konuldu, 4 araç muhafaza edildi; Audi Q8'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı. Audi Q8 bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı