Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, avro ise 50,8610 liradan işlem görüyor. Dün dolar 44,1180, avro ise 51,0130 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, avro 50,8610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,1870 liradan alınan dolar, 44,1890 liradan satılıyor. 50,8590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,8610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,1180, avronun satış fiyatı ise 51,0130 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! Dün gece ortalık alev aldı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden haber var
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali