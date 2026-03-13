Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, avro ise 50,8610 liradan işlem görüyor. Dün dolar 44,1180, avro ise 51,0130 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, avro 50,8610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,1870 liradan alınan dolar, 44,1890 liradan satılıyor. 50,8590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,8610 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,1180, avronun satış fiyatı ise 51,0130 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu