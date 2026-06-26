Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,6250 liradan, avro 53,0980 liradan işlem görüyor. Dün dolar 46,5170, avro 53,0150 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,6250 liradan, avro 53,0980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,6230 liradan alınan dolar, 46,6250 liradan satılıyor. 53,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,0980 ???????lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,5170 lira, avronun satış fiyatı ise 53,0150 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu