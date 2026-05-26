Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,9030 liradan, avro ise 53,3850 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar yükselirken avro düşüş gösterdi.
Serbest piyasada 45,9010 liradan alınan dolar 45,9030 liradan satılıyor. 53,3830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,3850 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,7250, avronun satış fiyatı ise 53,4880 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil