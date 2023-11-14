İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yükselişe Geçti

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Bir gün önce yüzde 16.47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün 17.08 olarak ölçüldü. Kuraklık yüzünden büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda doluluk bir günde yüzde 15.6'dan 17.66'ya yükseldi.

İSTANBUL'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Bir gün önce yüzde 16.47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün 17.08 olarak ölçüldü. Kuraklık yüzünden büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda doluluk bir günde yüzde 15.6'dan 17.66'ya yükseldi.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti. İstanbul'da dün etkili olan ve gün boyu devam eden yağışların ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16.47'den yüzde 17.08'ye çıktı. Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66'a çıktı. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul'da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli %35.37

Darlık %26.92

Elmalı %20.32

Terkos %08.62

Alibeyköy %17.66

Büyükçekmece % 5.4

Sazlıdere % 2.92

Istrancalar %18.82

Kazandere % 6.74

Papuçdere %2.96