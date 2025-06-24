İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yeni yüksek lisans programı "Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı"nı açtığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilişim hukuku alanında derinleşmek isteyen hukukçulara yönelik tasarlanan program, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin ve donanımlı hukukçuların yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, güncel gelişmeleri ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak belirli alanlarda derinleşme ve uzmanlaşma olanağı tanıyacak biçimde tasarlandı.

Program, bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamaya dönük eğitim içerikleriyle hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya, dijitalleşmenin etkilerinin sadece bireylerin değil, kurumların, meslek gruplarının ve kamu politikalarının da merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilişim teknolojilerinin giderek daha karmaşık hale gelen yapısı, hukuk alanında da yeni düzenlemeleri, yaklaşımları ve uzmanlıkları gerekli kılıyor. Hukukçular için bilişim hukuku, artık özel uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren ayrı bir hukuk dalı olarak öne çıkıyor. Teorik ya da uygulamalı alanlarda çalışan her hukukçunun bilişim hukuku ilkeleriyle karşılaştığı bir dönemde üniversitemiz, bu alanda kapsamlı ve yenilikçi bir eğitim sunmaya hazırlanıyor."