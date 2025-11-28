Haberler

İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Ağına Katıldı

Güncelleme:
İstanbul Atlas Üniversitesi, diş hekimliği eğitimi alanında Avrupa'da faaliyet gösteren ADEE kurumsal üyeliğine kabul edildi. Bu üyelik, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu ve akademik kalitesini artıracak.

İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa'da diş hekimliği eğitimi alanında faaliyet gösteren Association for Dental Education in Europe (ADEE) kurumsal üyeliğine kabul edildiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ADEE üyeliği, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunun, akademik kalite standartlarının ve diş hekimliği eğitimindeki yetkinliğinin Avrupa düzeyinde tanınmasını sağlayacak.

Üyelik, eğitim programları geliştirme, Avrupa'daki diş hekimliği fakülteleriyle işbirliğini artırma ve uluslararası akademik ağlarda etkin rol alma gibi çeşitli avantajları üniversiteye sunacak.

Üniversite, üyelik sayesinde diş hekimliği eğitiminde yenilikçi yöntemlere erişim sağlarken, akademik personel ve öğrenciler ise yeni araştırma, değişim ve işbirliği imkanlarına sahip olacak.

Eğitim altyapısı, akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımı nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ADEE üyeliğiyle başarısını tescilledi.

Üyelik sayesinde küresel ölçekte görünürlüğünü artıracak üniversite, uluslararası kalite standartları doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi, bir süre önce de tıp eğitimi alanında Avrupa'nın saygın akademik ağlarından Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği'ne (The Association of Medical Schools in Europe) resmi üye olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
