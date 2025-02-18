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İşsizlik oranı 0,1 puan azalırken en fazla istihdam hizmet sektöründe kaydedildi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı 2024 yılı son çeyreğinde 0,1 puanlık bir düşüşle yüzde 8.6 seviyesine geriledi. En fazla istihdam %57,8'i ile hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9, kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,0 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile %16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,6, kadınlarda ise %22,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %57,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %20,8'i sanayi, %6,6'sı inşaat, %57,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,8 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,0 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artış ile %28,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı 0,1 puan azalırken en fazla istihdam hizmet sektöründe kaydedildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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