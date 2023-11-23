Isparta'da Tarım Kooperatifinin Soğuk Hava Deposu Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyor

Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde bir tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı. Kooperatifin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi ile elektrik maliyetleri azaltıldı ve depo ihtiyacı olan elektriği kendisi karşılamaya başladı.

Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı.

Anadolu Ajansının (AA) tarımda yenilenebilir enerji kullanımının ele alındığı "Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde AA muhabirleri, Isparta'da TKDK'den alan destekle soğuk hava deposunun çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kurulan S.S. Yukarıgökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Müdürü İsmail Savaş ile görüştü.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık 4'te birinin gerçekleştirildiği Isparta'da yılda 1 milyon 250 bin tona yakın rekolte elde ediliyor. Coğrafi işaretle tescillenen Isparta elmasının en fazla yetiştirildiği ilçelerin arasında Eğirdir de bulunuyor. Elma üreticilerinin en önemli masraf kalemlerinden birisini ise soğuk hava deposu giderleri oluşturuyor.

İlçeye bağlı Yukarıgökdere köyündeki çiftçilerin bir araya gelerek kurdukları kooperatifin soğuk hava deposunun elektrik maliyetinin en aza indirilmesi için çalışma yapıldı. 2022'de TKDK'ye sunulan ve 2023'te tamamlanan projeyle deponun çatısı panellerle kaplanarak güneşten elektrik üretilmeye başlandı.

"8 bin ton saklama kapasitesine sahip"

Kooperatif müdürü İsmail Savaş, AA muhabirine, üye sayılarının 185 olduğunu söyledi.

Kooperatifin 1993'ten bu zamana faaliyetini sürdürdüğünü belirten Savaş, "Kooperatifimiz kurulduğu günden bugüne ortaklarının kazançlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor. 8 bin ton saklama kapasitesine sahip soğuk hava deposunda köyümüzde üretilen elmaları muhafaza ediyoruz." dedi.

Soğuk hava depoculuğunda en fazla giderin elektrik olduğuna dikkati çeken Savaş, "Artan enerji maliyetleri nedeniyle deponun çatısına GES kurmaya ve tükettiğimiz enerjiyi kendimiz karşılamaya karar verdik. 7,8 milyon liralık yatırımın 4,3 milyonunu TKDK'den hibe aldık. Tesisin 7 bin metrekarelik çatısına proje kapsamında 1674 panel döşenerek 765 kW'lık yenilenebilir enerji sistemi kuruldu. Artık depomuz ihtiyacı olan elektriği kendisi karşılıyor." diye konuştu.