İspanya'da Kuraklık Nedeniyle Mahsul Azalması ve İthalat Artışı

İspanya'da kuraklık nedeniyle mahsullerin verimi düşerken, hükümet ithalatı artıracağını açıkladı. Tahıl üretimi büyük düşüş yaşarken, zeytinyağı fiyatları da yükseldi. Tarım sigortasıyla tahmin edilen zararın 1 milyar euroyu aşması bekleniyor.

1. İspanya'da kuraklıktan etkilenen mahsullerin çeşitli görüntüleri

3. İspanyol tarımından çeşitli görüntüler

5. İspanyol tarımından çeşitli görüntüler

İspanyol hükümeti, yıllık zeytinyağı üretimindeki açığa ek olarak, kuraklık nedeniyle üretimi azalan buğday ve mısırın ithalatını artıracağını açıkladı.

Tahıllar, yağlı tohumlar ve baklagiller de dahil olmak üzere mahsullerin verimi, bu yıl kuraklık nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

"30-35 milyon ton arasındaki olağan tüketimi karşılamak için yurtdışından 20-21 milyon ton satın almamız gerektiğini tahmin ediyoruz."

İspanya'da tahıl üretiminin 2022 yılına kıyasla yüzde 40 düşüşle 11 milyon ton civarında olması bekleniyor.

Temel olarak sulama için gerekli suyun bulunamaması yüzünden arpa rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 39, yumuşak buğdayda yüzde 36 ve mısırda yüzde 20 oranında azalma kaydedildi.

Bu sezon zeytinyağı üretiminde, geçen yıla göre yüzde 55 düşüş kaydedilirken, fiyatlarda ise geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artış görüldü.

"Bu, umut içeren bir mesaj, çünkü şu anda elimizde bulunan araçlarla, bu duruma müdahale edebileceğimize inanıyorum ve bu, sadece insan hayatı açısından değil, gıda üretimi açısından da kesinlikle gerekli."

İspanyol hükümeti, 2023 yılının tarım sigortası tarihindeki en yüksek hasar oranına sahip yıl olacağını ve toplam tazminatın 1 milyar euroyu aşacağını, bunun da yaklaşık 460 milyon euro kadarki tutarının kuraklıktan zarar gören ürünlere ayrılacağını tahmin ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)