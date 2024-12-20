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İşletmelerin sorunları ve çözüm önerileri KSO'da masaya yatırıldı

İşletmelerin sorunları ve çözüm önerileri KSO'da masaya yatırıldı
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Konya ekonomisinin lokomotif sektörleri sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinin sorunları ve çözüm önerileri Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda ele alındı.

Konya ekonomisinin lokomotif sektörleri sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinin sorunları ve çözüm önerileri Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda ele alındı. Sanayiciler, akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, 10 farklı sektörün sorunları üzerine yoğunlaşıldı.

Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Borsası'nın paydaşı olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Yönetim Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 'Küresel, Ulusal ve Bölgesel Ekosistemde İşletmelerimiz: Sorunlar ve Çözüm Arayışları Çalıştayı' Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden çalıştay kapsamında; otomotiv, araç üstü ekipman, tarım makineleri, makine ve ekipmanları, savunma sanayi, plastik ambalaj, ayakkabı, asansör, tarım ve hizmetler sektörlerinin temsilcileri ile akademisyenler aynı masa etrafında bir araya gelerek sorunları ve beklentileri tartıştı.

Konya, güçlü sanayi şehri unvanını hakkıyla taşıyan bir şehir

Çalıştayın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı, Konya'nın geleceğini sanayiyle şekillendiren önemli bir şehir olduğunu söyledi. Konya sanayisinin gücünü sektörlerden aldığını vurgulayan Çatlı, "12 organize sanayi bölgemizle, 100'ün üzerinde sanayi sitemizle, yıllık 3,3 milyar doları aşan ihracatımızla 'güçlü bir sanayi şehri' unvanını hakkıyla taşımaktayız. Bu başarımızı, otomotiv, makine, savunma sanayi, gıda sanayi, kimya, hidrolik, plastik, ayakkabı, tekstil gibi hemen her sektörde üretim yapan sanayicilerimize borçluyuz. Ayrıca, orta-yüksek teknolojinin toplam üretimimiz içerisindeki payının yüzde 47,5 seviyelerine ulaşması, ihracatımızın yüzde 95'ini sanayi mamullerinin oluşturması, sanayi şehri unvanımızı perçinlemektedir. Bu güçlü performansımızı inşallah önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Çatlı, sanayinin önde gelen sorunlarının başında insan kaynağının geldiğini söyledi. Nitelikli insan kaynağı sorununun birçok sektörde büyümeyi sınırlayan önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Çatlı, şunları söyledi: "Sanayi sektöründe nitelikli iş gücü açığı, geleneksel sektörlerle birlikte, özellikle teknolojik yenilikleri takip eden sektörlerde büyük bir sorun oluşturuyor. Bu da işletmelerimizin kurulu kapasitelerini tam olarak kullanmasının önünde engel teşkil ediyor. Verimlilik, meslek lisesi öğrencilerimizin sanayi üretimine yeterince entegre olamaması, üniversite sanayi iş birliğini istenen düzeyde geliştiremememiz gibi başlıklar da sanayicilerimizden bize gelen sorunlar arasında yer alıyor. Konya Sanayi Odası olarak biz, bu ve diğer sorunların çözümü için çalışmalar yürütmeye, proje ve yatırımlar hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Çalıştay, işletmelerimize ışık tutacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz da, işletmelerin kalıcı olabilmesi için yapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Sanayi ile birçok noktada üniversite olarak iş birliği içindeyiz. Kurumlar ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Konya, Türkiye'de öne çıkan özel işletmelerle, tüm sektörler itibariyle bir mücadelenin olduğu büyük bir ticaret ve yatırım potansiyeli olan bir şehir. Bu anlamda kalıcı olabilmenin yolu işletmelerimizin yapısını güçlendirmekten geçiyor. Bu çalıştayın işletmelerimize ışık tutacağını düşünüyorum" dedi.

Ortak akılla sonuca varmak istiyoruz

Daha sonra konuşan Yönetim Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen ise, dernek olarak 130'u Türkiye'den, 32'si yurt dışından olmak üzere 162 üniversiteyle geniş bir erişim ağına sahip olduklarını söyledi. Farklı ilgi gruplarının faaliyetler ve kongreler düzenlediğini aktaran Sözen, piyasa ile akademiyi nasıl daha fazla bir araya getirebileceklerine yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Yönetim Akademisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun'un da, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği programda son olarak konuşan NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Diken de, üniversite ile sanayinin gücünü birleştirdiği takdirde daha ileri gidebileceğini söyledi. Diken, şunları aktardı: "Biz akademisyenler olarak bildiğimizi aktarmamız, sanayinin de gücünü bizimle birleştirmesi gerekir. Böyle olunca çok daha ileri gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada çeşitli akademik etkinliklerde bulunuyoruz. Ancak, bugün farklı bir çalışma yapmak istiyoruz. Biraz daha ayakları yere basar şekilde, meseleleri masaya yatırarak, akademi ve piyasa birlikteliğini sağlayarak ortak akılla bir yere varmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ahmet Diken'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülvezir Korkmaz, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Barca, Advisors Türkiye Danışmanlık Yetkilisi Dr. Mustafa Hafızoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. 2 gün boyunca devam eden çalıştay kapsamında; otomotiv, araç üstü ekipman, tarım makineleri, makine ve ekipmanları, savunma sanayi, plastik ambalaj, ayakkabı, asansör, tarım ve hizmetler sektörlerinin temsilcileri ile akademisyenler aynı masa etrafında bir araya gelerek sorunları ve beklentileri tartıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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