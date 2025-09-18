ISASTECH 2025 Sempozyumu Kocaeli'de Başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Otomotiv Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu (ISASTECH) 2025 Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ile Otomotiv Mühendisleri Derneği (OTOMDER) ve Otomotiv Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başta olmak üzere birçok sektör temsilcisinin desteğiyle gerçekleştirilen sempozyumda, otomotiv sektörünün küresel anlamda dönüşüm alanları ele alınacak.

Sempozyumun açılışında tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan KOÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Necati Özsezen, otomotiv teknolojilerinin hızla değiştiğine değinerek, yeni taşıt teknolojileri adaptasyon süreçlerinin kritik önem taşıdığını söyledi.

Özsezen, sempozyumun amacının süreçte yürütülen çalışmaları ve geleceğe yönelik öngörüleri bilimsel çerçevede tartışmak ve ortaya koymak olduğunu kaydetti.

OTOMDER Başkanı Hüseyin Serdar Yücesu da Türkiye'de otomotiv sektörünün bugüne kadarki gelişiminden bahsederek, hızlı gelişim gösterdiğini belirttiği sektörün takip edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Kocaeli'nin, Türkiye'nin sanayi başkenti, otomotivinin kalbi ve üretiminin merkezi olduğunu söyledi.

Cantürk, Kocaeli'yi önemli araştırma laboratuvarı olarak gördüğünü anlatarak, "Ford Otosan, Hyundai Türkiye gibi dünya çapında markaların yanı sıra otomotiv tedarik sanayinin güçlü temsilcileri de bu şehirde faaliyet göstermekte. Bu nedenle Kocaeli Üniversitesi olarak yalnızca akademik anlamda değil, aynı zamanda sanayinin gelişimine doğrudan katkı sunan araştırma ekosistemi oluşturmayı ve bu sistemin içerisinde yer almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sempozyumun üniversiteyle sanayi işbirliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cantürk, "Akademisyenlerimizin bilimsel birikimiyle sektörün tecrübesini buluşturmayı hedef edinmiş bir sempozyumdur. Bu buluşma, yalnızca bugünün sorunlarını çözmekle kalmayacak, geçmişte kaybettiğimiz zamanı kazandıracak ve yarını şekillendirecek yenilikçilerin doğmasına imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirlikçilere ve paydaşlara teşekkür belgesi verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Sempozyum, 20 Eylül'de sona erecek.