İş Bankası'ndan Altın Gençler Ödülleri

İş Bankası'ndan Altın Gençlere ödül

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası'nın üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak 1971 yılında başlattığı "Altın Gençler" uygulaması ile 53 yılda 3 bin 800'ü aşkın genç ödüllendirildi.

2024 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 83 "Altın Genç" ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı.

1971'den bu yana her yıl düzenlenen Altın Gençler ödül törenine 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

"Toplumların ödüllendirdiği davranışlar kültürün parçası olur"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, başlattıkları birçok projeyi bir gelenek haline getirdiklerini ve çok uzun yıllar sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir davranışın, alınan bir aksiyonun kültüre dönüşmesi, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için o davranışın sık sık tekrarlanması gerekiyor. Altın Gençlerimizi ödüllendirirken ve bir ritüel gibi gördüğümüz törenleri her sene gerçekleştirirken şuna inanıyoruz: Toplumların ödüllendirdiği davranışlar kendi kültürlerinin bir parçası olur, gençleri teşvik eder, cesaretlendirir. Eğer bir toplumda akademik başarı ödüllendiriliyorsa, çocuklarımız bu başarıyı tekrarlamak, daha iyisine ulaşmak, hayallerini ve hedeflerini büyütmek için motive olurlar."

Bugün ödüllerini alan gençlerin ve ailelerinin pek çok fedakarlığıyla bu başarının elde edildiğini ifade eden Hakan Aran, bu yıl Nobel ekonomi ödülüne layık görülen Daron Acemoğlu'nun da geçmişte Altın Gençler arasında yer aldığını söyledi. Aran, "Gönül ister ki bugün ödül alanlar arasından Nobel ödülüne layık görülecek, en azından Nobel'e aday olacak çalışmalara imza atabilecek gençlerimiz olsun ve biz gençlerimizin enerjisini böyle başarılar getirecek şekilde yönlendirebilelim" dedi.

Gençlere üniversite sınavının bir araç olduğunu unutarak bir ana amaç olarak görme tuzağına düşmemeleri tavsiyesinde bulunan Aran, "Bu ödülü ilerleyen yıllarda bir Altın Gencimizin İş Bankası Genel Müdürü olarak böyle bir törende öğrencilere vermesini çok arzu ederim" diye konuştu.

53 yılda 3 bin 800'ü aşkın genç

53 yıl önce 8 öğrenci ile başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3.800'ü aşkın öğrenci ödüllendirildi. 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerden 83'üne ödülleri bir arada verildi. Öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 30 bin TL para ödülünün ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.