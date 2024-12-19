Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

İş Bankası'ndan Altın Gençler Ödülleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankası, üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik 'Altın Gençler' programı dahilinde ödül töreni düzenledi. 2024 yılında, YKS'de ilk 30'a giren 83 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

İş Bankası'ndan Altın Gençlere ödül

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası'nın üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak 1971 yılında başlattığı "Altın Gençler" uygulaması ile 53 yılda 3 bin 800'ü aşkın genç ödüllendirildi.

2024 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 83 "Altın Genç" ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı.

1971'den bu yana her yıl düzenlenen Altın Gençler ödül törenine 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

"Toplumların ödüllendirdiği davranışlar kültürün parçası olur"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, başlattıkları birçok projeyi bir gelenek haline getirdiklerini ve çok uzun yıllar sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir davranışın, alınan bir aksiyonun kültüre dönüşmesi, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için o davranışın sık sık tekrarlanması gerekiyor. Altın Gençlerimizi ödüllendirirken ve bir ritüel gibi gördüğümüz törenleri her sene gerçekleştirirken şuna inanıyoruz: Toplumların ödüllendirdiği davranışlar kendi kültürlerinin bir parçası olur, gençleri teşvik eder, cesaretlendirir. Eğer bir toplumda akademik başarı ödüllendiriliyorsa, çocuklarımız bu başarıyı tekrarlamak, daha iyisine ulaşmak, hayallerini ve hedeflerini büyütmek için motive olurlar."

Bugün ödüllerini alan gençlerin ve ailelerinin pek çok fedakarlığıyla bu başarının elde edildiğini ifade eden Hakan Aran, bu yıl Nobel ekonomi ödülüne layık görülen Daron Acemoğlu'nun da geçmişte Altın Gençler arasında yer aldığını söyledi. Aran, "Gönül ister ki bugün ödül alanlar arasından Nobel ödülüne layık görülecek, en azından Nobel'e aday olacak çalışmalara imza atabilecek gençlerimiz olsun ve biz gençlerimizin enerjisini böyle başarılar getirecek şekilde yönlendirebilelim" dedi.

Gençlere üniversite sınavının bir araç olduğunu unutarak bir ana amaç olarak görme tuzağına düşmemeleri tavsiyesinde bulunan Aran, "Bu ödülü ilerleyen yıllarda bir Altın Gencimizin İş Bankası Genel Müdürü olarak böyle bir törende öğrencilere vermesini çok arzu ederim" diye konuştu.

53 yılda 3 bin 800'ü aşkın genç

53 yıl önce 8 öğrenci ile başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3.800'ü aşkın öğrenci ödüllendirildi. 2024 yılında YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerden 83'üne ödülleri bir arada verildi. Öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 30 bin TL para ödülünün ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.

İş Bankası'ndan Altın Gençler Ödülleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Dilber bu fotoğrafa buruk bakar"
img

Cengiz'den beklenmedik hareket
img

Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.