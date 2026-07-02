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IPARD III Programı 4. Program Değişikliği onaylandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını duyurdu. LEADER Tedbiri kapsamında avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltilirken, yenilenebilir enerji yatırımlarında sulama birlikleri de destek kapsamına alındı. Ayrıca yüzde 40-59 ortopedik engelli vatandaşlara proje seçiminde ilave 10 puan verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını belirterek, "LEADER Tedbiri kapsamında, yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından "IPARD III Programı 4. Program Değişikliği"nin onaylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Program çerçevesinde hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, M6-Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarında sulama birliklerinin de faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabileceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"LEADER Tedbiri kapsamında yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi. Yüzde 40–59 oranında ortopedik engele sahip vatandaşlarımız, proje seçiminde ilave 10 puan almaya hak kazandı. M10-Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri, IPARD III Programı kapsamına dahil edildi. Düzenlemelerin ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yumaklı, IPARD III Programına ilişkin detaylı bilginin "ipard.tarimorman.gov.tr" sitesinde yer aldığını da kaydetti.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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