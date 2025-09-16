Haberler

İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 24,1 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Temmuz ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 24,1, aylık ise yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri gibi alt sektörlerde de önemli artışlar kaydedildi.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 24,1, aylık ise aylık yüzde 1,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 24,1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
