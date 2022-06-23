IMF, Tunus'la müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 4 milyar dolarlık kurtarma paketini elde etmek için çaba gösteren Tunus ile aylar süren tartışmaların ardından müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

IMF heyetiyle Tunus'u ziyaret eden Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur, konuya ilişkin açıklamasında, Tunus'un vergi adaletini artırma, kamu hizmetindeki yüksek ücret faturasını sınırlandırma ve genele açık sübvanse sistemi yerine fakirlere aktarım sağlama üzerinden kamu maliyesindeki dengesizliği ivedilikle çözmesi gerektiğini kaydetti.

Azur, makroekonomik istikrarı sağlamak için büyük ekonomik dengesizlikleri sınırlayıp devletin zarar eden şirketlerinde reform yapması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Tunus'ta duyurulan hükümet reformu programını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Azur, kapsamlı ekonomik kalkınma için Tunus'taki imkanların önünü açmaya yardımcı olacak istihdam dolu özel sektör yatırımlarının önünde ekonomik açılım ve rekabetin güçlendirilmesinin artık zorunlu ihtiyaç halini aldığını vurguladı.

IMF ile Tunus hükümeti arasında şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde, IMF tarafı vereceği 4 milyar dolarlık finansal destek için "temel gıda maddelerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması ve kamudaki harcamaların azaltılmasını" da içeren bir dizi reformu şart koşuyor.