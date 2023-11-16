IMF, Meksika'ya 35 Milyar Dolarlık Kredi Limiti Onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladı. Meksika'nın güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri sayesinde kredi limitine uygun görüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nun Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladığı bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Meksikalı yetkililerin yeni kredi limitini ihtiyati tedbir olarak değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 35 milyar dolarlık esnek kredi limitinin Meksika için krizi önlemek amacıyla tasarlandığı aktarıldı.

Meksika'nın çok güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri ile makroekonomik performans ve politika uygulama geçmişi sayesinde kredi limitine uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Meksika için 2009'dan bu yana düzenlenen 10'uncu kredi limiti olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Meksika ekonomisinin güçlü tüketim ve yatırımla birlikte geniş tabanlı bir büyümenin ortasında olduğunu belirtti.

Gopinath, Meksika'nın makroekonomik politikaları ve kurumsal politika çerçevelerinin, esnek bir döviz kuru rejimi, güvenilir enflasyon hedefleme çerçevesi, mali sorumluluk yasası ve iyi düzenlenmiş finans sektörüyle oldukça güçlü olmaya devam ettiğini aktardı.

Meksikalı yetkililerin politikalarının ihtiyatlı olmaya devam ettiğine işaret eden Gopinath, para politikasının enflasyonist baskıları kontrol altına almaya odaklanırken, maliye politikasının kamu borcunu kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Gopinath, Meksika'nın önceki yıllara göre daha düşük olmasına rağmen artan dış risklere maruz kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, yeni kredi limitinin Meksikalı yetkililerin makroekonomik stratejisini desteklemede önemli bir rol oynamaya ve piyasa güvenini artırırken risklere karşı güvence sağlamaya devam edeceğini ifade etti.