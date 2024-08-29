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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin ağustos ayı 23. olağan meclis toplantısı Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda dünya denizyolu taşımacılığı ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler paylaşıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin ağustos ayı 23. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Körfez Ticaret Odası'nda Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde düzenlenen toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü.

Önceki meclisin zaptı ve temmuz ayı bütçe mizanın oylanarak kabul edilmesinin ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, aylık faaliyet raporunu üyelere aktardı.

Dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Doğusel, dünya denizyolu taşımacılığının 2024 yılında yüzde 2,3 büyümeyle 12,6 milyar ton, 2025 yılında ise 12,9 milyar ton olarak tahmin edildiğini kaydetti.

Doğusel, 2024 yılında dünya denizyolu taşımacılığında, "minör dökme" yükün 2 milyar 118 milyon tonla ilk sırada yer aldığını, ham petrol taşımacılığının ise 2 milyar 27 bin ton ile ikinci sırada bulunduğunu, konteyner yük taşımacılığının ise üçüncü sıradaki yerini koruduğu bilgisini verdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşan Doğusel, "Türk ekonomisi uzun süre zor günlerden geçerken Hazine ve Maliye Bakanlığımız rasyonel politikalarla sorunları çözmek için mücadele ediyor. Tasarruf tedbirleri, kayıt dışının azaltılması gibi konularda atılan adımları desteklemekteyiz. Fakat diğer taraftan da bu süreçte üreten kesimlerin maliyet artışından kaynaklanan sıkıntılarının artarak devam etmesi sonucu yeni yatırımları da olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğusel, Türkiye'nin kalkınmasının yatırımdan ve üretimden geçtiğine işaret ederek, "Yatırım ve üretim olmazsa bunun ekonomiyi ve doğal olarak halkımızı derinden etkileyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızın attığı adımların yatırımcı ve üretenin önünü açacak şekilde olması gerektiği inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'ye gelen gemi istatistiklerine ilişkin verileri paylaşan Doğusel, şunları kaydetti:

"2024'ün ilk 7 ayında Kocaeli'ye 1603 Türk bayraklı gemi, 3 bin 762 yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 5 bin 365 gemi uğramıştır. Türkiye'ye uğrayan gemilerin 15,3'ü Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 18 milyon 425 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 31 milyon 151 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 49 milyon 576 bin ton yük elleçlenmiş ve Türkiye toplamında yüzde 15,8'lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1 milyon 343 bin 919 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradadır."

Kaynak: AA / Ekonomi

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