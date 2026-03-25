İleri yaş kanser hastalarının tedavisinde multidisipliner yaklaşım öne çıkıyor

Medicana International Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Klinik Sorumlusu ve Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Metcalfe, yaşlı kanser hastalarında standart tedavi süreçlerinin değerlendirilmesinde multidisipliner yaklaşımın zorunlu olduğunu vurguladı.

Medicana International Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Klinik Sorumlusu ve Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Metcalfe, yaşlı kanser hastalarında standart tedavi süreçlerinin değerlendirilmesinde multidisipliner yaklaşımın zorunlu olduğunu vurguladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 18-24 Mart tarihlerinde farkındalık etkinlikleriyle kutlanan Yaşlılar Haftası, modern onkolojinin önemli alanlarından biri olan Geriatrik Onkoloji'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Evrim Metcalfe, kanser vakalarının büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görüldüğünü belirterek, ileri yaşın kanser tedavisinde engel oluşturmadığını aktardı.

Yaşlı hastaların ek hastalıkları, nörolojik değişiklikleri ve sosyal destek gereksinimleri nedeniyle genç hastalardan farklı olduğunu vurgulayan Metcalfe, "Ancak ileri yaşta olmak tek başına tedavi kararını belirlemez. Çünkü hastalarımızın kronolojik yani doğum yaşı değil, biyolojik yaşı önemlidir. Geriatrik onkoloji, hastayı sadece kanseri üzerinden değil, genel durumu, fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesi ekseninde değerlendiren bir disiplindir." ifadelerini kullandı.

"Yaşın ilerlemesi sağlık kontrollerinin ertelenmesi için bir gerekçe değil"

Metcalfe, yaşlı hastaların tedavisinde en büyük risklerden birinin, hastanın çok yaşlı olduğu gerekçesiyle tedavi dışı bırakılması ya da tolere edemeyeceği tedavilere maruz kalması olduğunu belirtti.

Yaşlı kanser hastalarının tedavi öncesi hazırlıklarına değinen Metcalfe, şunları kaydetti:

"Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme sayesinde, hastalarımızın çoklu ilaç kullanımlarını düzenleyip beslenme durumu ve düşme risklerini analiz ederiz. Günlük yaşam aktivitelerine katılımından psikolojik durumuna, aile bireyleriyle iletişiminden hareket kapasitesine kadar pek çok ayrıntıyı değerlendiririz. Böylece hastamız kırılgan mı, tedavi toleransı nasıl olacak objektif olarak öngörmek ve hastaya özgü bir tedavi planı hazırlamak mümkün olur."

Metcalfe, modern onkolojinin temel hedefinin yaşlı bireyleri sosyal yaşamın içinde tutarak iyileştirmek olduğunu aktardı.

Metcalfe, "Günümüzde başta radyoterapi (ışın tedavisi) olmak üzere, modern cerrahi ve sistemik tedavilerde büyük gelişmeler söz konusudur. Geriatrik onkolojide deneyimli olan uzman hekimlerle kanser tedavi yönetimi kolaylaşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yaşlı bireylerde kanser tedavisinin planlanmasında erken tanının büyük önem taşıdığını belirten Metcalfe, ileri yaş grubunun düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini ifade etti.

Metcalfe, düzenli takip ve erken müdahalenin sağlıklı ve aktif bir yaşamın sürdürülmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle meme, prostat, akciğer ve kolorektal kanserler gibi ileri yaşta daha sık görülen kanser türlerinde tarama programlarının aksatılmaması, hastalığın erken evrede yakalanmasına ve tedavi başarısının artmasına katkı sağlar. Yaşın ilerlemesi sağlık kontrollerinin ertelenmesi için bir gerekçe değildir."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
