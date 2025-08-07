Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Uluslararası Hava Hudut Kapısı Oldu
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Bu karar, havalimanının Pasaport Kanunu çerçevesinde tespit edilmesini sağladı. Böylece Iğdır, uluslararası hava trafiğine daha açık bir konuma geldi.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi