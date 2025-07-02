Hyundai Motor Grubu, 2025'in En Etkili 100 Şirketi Listesine Girdi

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Hyundai Motor Grubu, TIME dergisi tarafından yayımlanan '2025'in En Etkili 100 Şirketi' listesine ilk kez dahil oldu. Şirketin elektrikli ve hibrit araçlardaki yenilikçi yaklaşımı, ABD'deki büyük yatırım planları ile destekleniyor.

Hyundai Motor Grubu, TIME dergisi tarafından yayımlanan "2025'in En Etkili 100 Şirketi" listesine bu yıl ilk kez dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, liste, küresel muhabir ve uzman ağından aday önerileri alınarak oluşturuldu. Şirketler, etki gücü, yenilikçilik, vizyon ve başarı kriterleri doğrultusunda editoryal değerlendirme sonucunda seçildi. Değerlendirmeler sonunda, geleceği şekillendiren 105 şirket listeye alındı.

Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli ve hibrit araçlardaki yaklaşımı, küresel pazardaki pozisyonunu güçlendirdi. ABD'de duyurulan 21 milyar dolarlık yatırım planı da şirketin sürdürülebilir mobilite ve yüksek teknolojili üretim hedeflerini destekliyor.

Dergi, grubu "Automotive Dark Horse" olarak tanımlarken, grubun 2024'teki satışlara göre dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu haline gelmesine dikkati çekti.

Hyundai ve Kia markalarının elektrikli ve hibrit araçlardaki rolü, tüketici ilgisini artırarak sektörün yönünü etkiledi. Grup, değişen tüketici beklentilerine karşılık vermek amacıyla hibrit araç ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Strateji, sadece kompakt ve orta sınıf modelleri değil, aynı zamanda lüks segmentteki araçları da kapsıyor.

Martta açıklanan 21 milyar dolarlık ABD yatırımı, bölgedeki en büyük üretim yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yatırımın, grubun üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra çevreci üretim vizyonuna da katkı sunacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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