Hong Kong, CK Hutchison'ın Panama Kanalı'nda işlettiği limanlara el konulmasını protesto etti

Güncelleme:
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, CK Hutchison şirketinin işlettiği iki limana el konulması nedeniyle Panama hükümetini protesto etti. Hong Kong yönetimi, şirketlerinin haklarını koruyacağını vurguladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin Panama Kanalı'nda işlettiği iki limana el konulması kararı nedeniyle Panama hükümetini protesto etti.

Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bürosundan yapılan açıklamada, Panama Konsolosluğuna konuyla ilgili protesto notası verildiği belirtildi.

Karara dair güçlü protesto ve hoşnutsuzluğun dile getirildiği ifade edilen açıklamada, yönetimin Hong Kong şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağı vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını dile getirdi.

CK Hutchison'ın 1997'den bu yana işlettiği, Panama Kanalı'nın girişinde ve çıkışında bulunan iki liman, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'in kanalı yönettiği" iddiasını ortaya atmasıyla, iki ülkenin bölgedeki güç mücadelesi ve etki tartışmasının odağında yer almıştı.

Panama Yüksek Mahkemesinin limanların imtiyaz hakkını Hong Konglu şirkete devreden yasayı iptal etmesinin ardından Panama hükümeti dün limanlara el koyarak kontrolünü ele almıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
