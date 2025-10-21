Haberler

Hızlı Kargo İthalatına Kısıtlama Getirildi

Güncelleme:
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo ile ithalatına getirilen kısıtlamayı haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalatının kısıtlanmasına ilişkin, "Haksız rekabetin önlenmesinin yanı sıra tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ülkeye getirilmesinin kısıtlandığını duyurmuştu.

BMD Başkanı Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, düşük gümrük vergisiyle ülkeye ürün satışı yapan e-ticaret platformları nedeniyle Türkiye'de perakende ticaretin büyük bir haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını belirterek, markaların indirimlerle ayakta kalabildiği bir süreçte bu durumun mağduriyeti daha da artırdığını ifade etti.

Söz konusu kararı olumlu karşıladıklarını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, Ticaret Bakanlığının ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında yurda sokulmasına kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladık. Haksız rekabetin önlenmesinin yanı sıra tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım olan kararı olumlu değerlendiriyoruz. Burada bir konunun da altını çizmek istiyorum, biz rekabetten kaçmıyoruz. Sadece eşit koşullarda rekabet etmek istiyoruz. Gerekli test aşamalarından geçirilerek getirilen, vergisi ödenip buradaki antrepolardan dağıtımı yapılan ürünler ülkemizde elbette her platformda satılabilir."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi


