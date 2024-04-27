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Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar masaya yatırıldı

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Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı çalışmaları ele alındı. Araştırma-geliştirme, kamu-üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik gibi konular planlandı.

Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Yönlendirme ve Koordinasyon Ofisi ile Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ekipleri hem üniversite hem de bölgesel kalınma odaklı yürütülen çalışmaları ele aldı. Toplantıda araştırma-geliştirme, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik ile teknoloji ve proje tabanlı eğitimler planlandı.

Öğrenciler ve akademisyenlere girişimcilik ve proje faaliyetlerinde ışık tutacak fikirlerini masaya yatırmaları için ön kuluçka alanı niteliğinde kurulan Fikir Atölyesi faaliyetleri de görüşüldü. Akademik ve sosyal imkanların sunulacağı Fikir Atölyesi, alanında uzman kişiler ve sanayi temsilcileri ile öğrenci ve akademisyenlerin bir araya gelecekleri çalıştaylar, eğitimler ve atölyelere ev sahipliği yapacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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