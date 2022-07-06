Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric istifa etti Hırvatistan'da 6 buçuk yıl Maliye Bakanı olarak görev yapan Zdravko Maric kişisel nedenlerden ötürü istifa etti. Hırvatistan'da 6 buçuk yıl Maliye Bakanı olarak görev yapan Zdravko Maric kişisel nedenlerden ötürü istifa etti. Maric'in istifasını kabul eden Başbakan Andrej Plenkovic, başarılı bir iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Siyasi ve ekonomik istikrarı beraber sağladık. Kriz dönemlerinde beraber mücadele ettik. Maric'e sonsuz desteği için teşekkür ederim." dedi. Plenkovic, akademisyen Marko Primorac'ın görevi devraldığını bildirdi. AA / Stipe Majic - Ekonomi Ekonomi Haberler

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