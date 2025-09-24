Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, INvolve 2025 Heroes Listesi'ne Seçildi

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, iş dünyasında çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen çalışmalarıyla, INvolve tarafından YouTube ortaklığıyla hazırlanan 2025 Heroes Rol Model Listesi'ne seçildi.

İngiltere merkezli INvolve'un, YouTube ortaklığıyla hazırladığı Heroes Yönetici Rol Model Listeleri, kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olmasını destekleyen ve bu alanda liderlik eden üst düzey yöneticileri ödüllendiriyor. Her yıl küresel ölçekte açıklanan listede, şirketlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden, iş dünyasında fark oluşturan kadın liderler yer alıyor.

INvolve'un Nilhan Onal Gökçetekin'i tanıttığı yazıda Gökçetekin'in iş dünyasında çeşitliliği ve yenilikçiliği teşvik eden dönüştürücü bir lider olduğu belirtilirken; 27 yıllık kariyeri boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın girişimciliğini desteklediği, e-ticaret ekosistemi içinde kadınları güçlendirmeye yönelik öncü girişimlere liderlik ettiği aktarıldı. Ayrıca Gökçetekin'in vizyoner yaklaşımıyla ve Hepsiburada bünyesinde çalışan kadınların kariyer gelişimlerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Hepsinspire platformunun öneminden bahsedildi. Ek olarak; Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile binlerce kadına ulaşıldığı, Hepsiburada Pazaryeri'ndeki girişimci kadınların oranının önemli ölçüde artırıldığı vurgulandı. Kariyer hayatı boyunca teknoloji ve kadın odaklı birçok alanda kurucu ve üye olarak görev aldığı belirtildi.

"Hepsiburada'da kadın gücünün sadece bugünün değil, yarının da en büyük itici gücü olduğuna inanıyoruz"

Kadınların iş dünyasında eşit temsilinin toplumsal dönüşümün anahtarı olduğunu ifade eden Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada'da yürüttüğümüz çalışmalar, kadınların hem girişimcilikte hem de teknoloji alanında öncü rol üstlenmelerine zemin hazırlıyor. Şirket içi kadın dayanışma platformumuz Hepsinspire aracılığıyla, kadın çalışanlar eğitim programlarına, deneyim paylaşım oturumlarına ve liderlik sohbetlerine katıldı. Mühendislik pozisyonlarında çalışan kadın oranımızı ise dünya standartlarının üzerinde yüzde 36'ya çıkardık. 2030'a kadar 120 bin girişimci kadın hedefiyle yola çıktığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile bugüne kadar 65 binin üzerinde girişimci kadını dijital ekonomiye kazandırdık. Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça sadece şirketler değil, toplum ve ekonomi de güçleniyor. Bu listede pek çok değerli kadın ile birlikte yer almak, kadınların potansiyeline inanan ve onlara yatırım yapan bir vizyonun uluslararası alanda karşılık bulmasıdır. Yolculuğumuz, kapsayıcı bir gelecek inşa etme kararlılığımızla devam edecek" dedi. - İSTANBUL