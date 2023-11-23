Hendek'teki Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde zincir marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünleri tek tek mercek altına aldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde zincir marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünleri tek tek mercek altına aldı.

Ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının yanı sıra son kullanma tarihi, hijyen, gramaj kontrolü ve etiket kontrollerini yapan ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

İşletmeleri uyaran ekipler, zincir marketlere yönelik denetimlerini artırarak sürdürecek.