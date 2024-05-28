Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Vergide Adaleti Artıracak İlave Adımların Yolda Olduğunu Duyurdu

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "vergide adaleti artıracak ilave adımların yolda olduğunu" duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin, vergide adaleti artıracak ilave adımların yolda olduğu" paylaşımında bulundu.